Manfredonia aderisce al percorso di candidatura Unesco delle Grotte Carsiche

A Manfredonia si è deciso di sostenere il percorso di candidatura delle Grotte Carsiche della Puglia Preistorica come patrimonio UNESCO. La città ha formalizzato la propria adesione a questa iniziativa, che mira a valorizzare le grotte come sito di interesse culturale e naturale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante nel riconoscimento internazionale del patrimonio locale.

MANFREDONIA ADERISCE AL PERCORSO DI CANDIDATURA UNESCO DELLE GROTTE CARSICHE DELLA PUGLIA PREISTORICA. VALENTE: “UN’OCCASIONE PER VALORIZZARE GROTTA SCALORIA” La Giunta comunale di Manfredonia, su proposta dell’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, ha approvato l’adesione al Protocollo d’Intesa promosso dalla Regione Puglia per sostenere il percorso di candidatura delle “Grotte carsiche della Puglia preistorica” alla World Heritage List dell’UNESCO. Con questo atto l’Amministrazione manifesta la propria disponibilità a partecipare al lavoro istituzionale e scientifico che accompagnerà l’iter della candidatura, inserendosi nel quadro delle iniziative regionali dedicate alla valorizzazione dei siti archeologici più antichi della Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia aderisce al percorso di candidatura Unesco delle Grotte Carsiche Articoli correlati Le grotte carsiche di Altamura e Monopoli verso la candidatura Unesco: "Patrimonio culturale della Puglia"La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura Unesco delle Grotte carsiche di età preistorica. Fossili di Bolca e appassimento delle uve in Valpolicella: voto unanime in Regione per la candidatura UnescoVia libera unanime del Consiglio regionale del Veneto alla risoluzione presentata dal consigliere leghista Matteo Pressi a sostegno della candidatura...