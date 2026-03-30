Manfredonia-Gravina il terribile scontro tra Carullo e Russo Manca un rigore?

Durante la partita tra Manfredonia e Gravina, il direttore di gara ha deciso di non assegnare un rigore in una situazione in cui l’esterno del Manfredonia è stato anticipato nettamente dall’avversario e poi travolto. L’episodio ha suscitato discussioni tra i presenti, poiché sulla palla arrivava prima il giocatore di casa. La decisione è stata presa dal signor Luca Budriesi, incaricato dalla sezione di Bologna.

Il Sig. Luca Budriesi della sezione di Bologna ha lasciato correre, ma sulla palla arriva nettamente prima l’esterno del Manfredonia che viene travolto da Russo del Gravina. Manca l’ennesimo rigore al Manfredonia? Carullo è finito in ospedale in ambulanza con un grave problema alla. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Gravina, il terribile scontro tra Carullo e Russo. Manca un rigore? Articoli correlati Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”Non trova scuse Pietro Famiano, che oggi ha sostituito Pezzella in panchina (giovedì a Foggia sarà out anche lui per squalifica) per la sconfitta... “È morto tra le lamiere”. Terribile incidente, scontro frontale tra auto e furgoneNella serata di venerdì 6 marzo 2026, un tratto della trafficata Strada Statale 16 che collega San Severo a Foggia è diventato teatro di una tragedia...