Mercoledì 1 aprile al Salone Snaporaz si terrà la rappresentazione teatrale “Mammut. Vita e morte di un’intelligenza artificiale” di Fartagnan Teatro. La pièce racconta la storia di un agente immobiliare in burnout che si confronta con tematiche legate alla speculazione su Marte e all’intelligenza artificiale umanoide. La rappresentazione si inserisce in una programmazione dedicata al teatro contemporaneo.

Mercoledì 1 aprile al Salone Snaporaz va in scena “Mammut. Vita e morte di un’intelligenza artificiale”, di Fartagnan Teatro. Ambientato in un futuro non molto lontano, dove la colonizzazione di Marte è diventata un’enorme speculazione edilizia, lo spettacolo racconta di Fred, frustrato agente immobiliare impegnato a rimettere ordine nella propria vita. In perenne stato di burnout, Fred vive e lavora incessantemente, rinchiuso in un appartamento di una grande città, insieme alle sue Intelligenze Artificiali dall’aspetto umanoide. Tra i suoi oggetti più preziosi c’è Mammut, un dispositivo avanzato che simula il carattere e rielabora i ricordi del suo migliore amico, la cui morte è stata la causa di un tracollo emotivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - “Mammut” di Fartagnan Teatro: un agente immobiliare in burnout tra speculazione su Marte e Ai umanoidi

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