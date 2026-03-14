La Cgil di Milano ha espresso preoccupazione riguardo alle attività di Hoepli, sottolineando che la speculazione immobiliare potrebbe aver prevalso sulla tutela della cultura indipendente. La dichiarazione evidenzia come i processi di appropriazione degli spazi culturali siano al centro di un dibattito acceso, con l’obiettivo di difendere i luoghi dedicati alla cultura. La discussione si concentra sulla possibile vittoria della speculazione rispetto agli interessi culturali della città.

“È il segnale che la speculazione immobiliare può averla vinta sulla cultura e sulla cultura indipendente”. Lo ha dichiarato Luca Stanzione, segretario generale della Cgil di Milano, a margine del flash mob organizzato sabato mattina in via Hoepli contro la liquidazione della storica libreria. Stanzione ha chiesto che si trovi una soluzione per “una realtà che è un simbolo di Milano e che deve poter continuare a vivere in una città che diventa sempre più culturale, diventa sempre di più la città della ricerca, la città dei saperi”. Il segretario ha poi annunciato un’interlocuzione con l’amministrazione comunale: “Oggi sappiamo da qualche ora che saremo convocati dal Comune e quindi un’attenzione del Comune è importante per il futuro di questa attività, di questa libreria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hoepli, Cgil Milano: "Speculazione immobiliare può averla vinta sulla cultura”

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