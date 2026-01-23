Sedicenne sparisce nel nulla dopo 25 anni si scopre che era usata come schiava in casa di una conoscente

Una giovane donna con disabilità cognitiva scompare all’età di sedici anni. Dopo 25 anni, si scopre che è stata tenuta prigioniera e sfruttata come schiava in casa di una conoscente in Inghilterra. La vicenda mette in luce gravi violazioni dei diritti umani e il rischio di abusi nascosti dietro apparenti situazioni di normalità. Un episodio che evidenzia l’importanza di vigilare e proteggere le persone vulnerabili.

La terribile storia in Inghilterra dove la ragazza affetta da disabilità cognitiva è stata tenuta prigioniera in condizioni spaventose per oltre due decenni fino all'irruzione della polizia. La sua aguzzina ora condanna per sequestro di persona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Esce di casa e sparisce nel nulla: che fine ha fatto Annabella Martinelli?Dopo essere uscita di casa, Annabella Martinelli è scomparsa senza lasciare tracce.

Schiava per 25 anni in casa di una madre con 10 figli: ‘Viveva di avanzi, lavandosi di nascosto di notte’Una donna con disabilità, vittima di abusi e privazioni per oltre vent’anni, è stata trovata in condizioni di totale isolamento in Inghilterra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Festa finita: chiude l'anno della Cultura e Trenitalia cancella il diretto delle 7:48. La Cgil: Scelta inaccettabile; La promessa di una nuova vita in Costa Azzurra, la truffa e l'agguato: storia dell'omicidio di Gloria Rosboch, sedotta e uccisa dal suo ex allievo di 30 anni più giovane; Ritrovati Mattia e Samuele: scomparsi dal Canavese prima di entrare a scuola, erano a Milano; Sparatoria ad Angri nella notte: colpi di pistola contro un'auto, si indaga.

Sedicenne sparisce nel nulla, dopo 25 anni si scopre che era usata come schiava in casa di una conoscenteLa terribile storia in Inghilterra dove la ragazza affetta da disabilità cognitiva è stata tenuta prigioniera in condizioni spaventose per oltre due ... fanpage.it

Solo mele e limone, senza zucchero aggiunto: questa torta sparisce in pochi minuti e non ti fa sentire in colpa Ricetta nei commenti! #fblifestyle - facebook.com facebook