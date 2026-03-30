Mamma e figlio morti a Rovigo | si indaga sulle tensioni in famiglia per il bimbo avuto senza matrimonio

A Rovigo sono in corso indagini dopo la scoperta dei corpi di una donna di 39 anni e del suo bambino di un anno, trovati morti in un laghetto a Castelguglielmo. Oggi sarà eseguita l’autopsia sui corpi per chiarire le cause del decesso. La vicenda riguarda tensioni familiari legate alla gravidanza senza matrimonio.

Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della 39enne Chen Yan e del figlioletto di un anno trovati morti in un laghetto a Castelguglielmo. Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane aveva avuto discussioni in famiglia per la sua scelta di crescere il figlio da sola dopo la decisione del padre di non occuparsi di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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