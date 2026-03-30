Nel comune di Castelguglielmo si sono verificati due decessi in un laghetto artificiale, dove una madre e il suo bambino di un anno sono stati trovati morti. Le indagini sono in corso e si sta verificando anche una controversia familiare riguardante il figlio, nato fuori dal matrimonio. Ieri, lungo la strada vicino al laghetto, qualcuno ha lasciato dei fiori in modo anonimo.

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Sul ciglio della stradina che costeggia la sponda del laghetto artificiale di Castelguglielmo, in Alto Polesine, ieri una mano anonima ha lasciato dei fiori. Pochi, appoggiati alla rete del bacino. Nessuno passa più in quel luogo anonimo disperso nella campagna senza far caso a dove si trova. Lì, dove sabato pomeriggio hanno trovato la morte, Chen Yan, 39 anni e Chen Wang Lei, il suo figlioletto di appena 15 mesi. IL GIORNO DOPO In mattinata, proprio davanti al laghetto, sono arrivati anche i genitori della donna. Stravolti. Si sono fermati a osservare quel tratto di terra e acqua dove la figlia ha messo fine alla sua vita e a quella del suo bambino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e bambino di un anno morti nel laghetto, i dissidi con la famiglia per il figlio senza matrimonio

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