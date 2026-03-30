mamma e bimbo annegati a castelguglielmo tensioni tra chen yan e la famiglia per il figlio senza matrimonio

Una donna e il suo bambino sono deceduti per annegamento a Castelguglielmo. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e hanno ascoltato le persone coinvolte. La famiglia del bambino ha riferito di tensioni con un’altra persona, legate alla mancanza di matrimonio tra i genitori. Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali sulle cause o sulle circostanze dell’incidente.

Proseguono le indagini per fare piena chiarezza sui corpi senza vita di una madre e di un bimbo, trovati annegati in un laghetto artificiale di Castelguglielmo, piccolo comune in provincia di Rovigo. La tragica scoperta è stata fatta nel pomeriggio di sabato 28 marzo. Le due salme appartengono a Chen Yan, 39 anni, e a Chen Wang Lei, il suo figlioletto di 15 mesi. Mamma e bimbo annegati a Castelguglielmo: tensioni in famiglia Nelle scorse ore, sul luogo del rinvenimento dei due cadaveri, come riporta il quotidiano Il Messaggero, sono giunti i genitori della donna, comprensibilmente stravolti per quanto accaduto. Si sono fermati con aria pensierosa a guardare il punto in cui la figlia si è suicidata, mettendo fine anche alla vita del loro nipotino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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