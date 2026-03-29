Una coppia composta da una mamma e il suo bambino di un anno è deceduta in un laghetto. Sul bordo dell’acqua sono stati trovati un passeggino e delle scarpine, ancora posizionati vicino alla riva. Le scarpine, di colore rosso e blu con un personaggio stampato sopra, sono state il dettaglio che ha fatto scattare l’allarme.

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Le scarpine ancora lì per terra. Rosse e blu, con l’Uomo ragno stampato sopra. Poco più in là, il passeggino: vuoto, fermo sulla stradina che corre tra il canale e il bacino di laminazione. È da questi dettagli che ha preso forma la tragedia che si è consumata ieri intorno alle 14 a Castelguglielmo, in Alto Polesine: dentro l’acqua torbida del laghetto, chiuso da una recinzione e lontano da tutto, i corpi senza vita di una donna e il suo bambino, uno accanto all’altra. A vederli per primo è stato un passante che si era fermato attratto proprio da quel passeggino fuori posto. Si è avvicinato, ha guardato oltre la rete: l’orrore davanti ai suoi occhi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figlio di 1 anno morti nel laghetto: passeggino e scarpine sulla sponda hanno fatto scattare l'allarme

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