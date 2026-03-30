Malvatani endorsement di Ricci | Col referendum al via una nuova fase

Durante una cena elettorale a Girola, il sindaco ha espresso il proprio sostegno a Angelica Malvatani, candidata sindaca di ‘Fermo Città Comune’. Ricci ha affermato che Malvatani può contribuire a cambiare il volto della città e ha dichiarato che il referendum rappresenta l’inizio di una nuova fase politica. La serata ha visto la partecipazione di supporter e rappresentanti del movimento.

"Angelica Malvatani può davvero aiutare la città a scrivere una nuova storia". Arriva l’endorsement di Matteo Ricci, alla cena elettorale organizzata a Girola per la candidata sindaca di ‘Fermo Città Comune’. "E’ una donna – ha sottolineato l’ex sfidante di Acquaroli alle regionali – che ha deciso di mettere a disposizione la sua lunga esperienza giornalistica, la sua voglia di aiutare i giovani come in parte già fa da docente, la sua attività incredibile nelle carceri, che sono uno dei veri problemi della giustizia italiana, non quelli che ci hanno raccontato in questi mesi. Il fatto che in una situazione di partenza difficile abbia deciso di offrire tutta questa energia è davvero una boccata d’ossigeno per Fermo e che ha molto a che fare con quello che è successo domenica scorsa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malvatani, endorsement di Ricci: "Col referendum al via una nuova fase" Articoli correlati Leggi anche: Non fermiamoci al referendum. Con la vittoria del No deve aprirsi una nuova fase di responsabilità Bellocchio: "Il mio Portobello non è un endorsement al referendum"Il 20 febbraio uscirà sulla nuova piattaforma televisiva streaming HBO Max di Discovery la serie “Portobello” firmata da Marco Bellocchio: una... Altri aggiornamenti su Malvatani endorsement di Ricci Col... Argomenti discussi: Malvatani, endorsement di Ricci: Col referendum al via una nuova fase. Ricci a Fermo: affondo su Calcinaro, «si assuma le responsabilità sul sangue buttato»Alla cena elettorale per Angelica Malvatani, l’europarlamentare Pd collega lo scontro politico fermano al caso marchigiano delle sacche eliminate e chiede chiarimenti ... lanuovariviera.it Comunali a Fermo, Ricci 'ex sindaco non può comandare ora, pensi a scandalo plasma'Nessuno, a mio parere, neanche a Fermo, vuole padroni. Uno che ha fatto il sindaco non può pensare di comandare adesso anche se non ha più quel ruolo anzi, invito Calcinaro ad occuparsi meglio di san ... ansa.it