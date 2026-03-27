Il risultato del referendum ha portato alla vittoria del No, segnando un momento rilevante nel processo democratico. La consultazione ha coinvolto un'ampia partecipazione popolare e ha rappresentato un confronto tra diverse opinioni sulla questione sottoposta al voto. Ora, si apre una fase in cui si richiede responsabilità, lasciando alle istituzioni e ai cittadini il compito di affrontare le conseguenze di questa decisione.

Ha vinto il No. Ed è stata una grande prova di democrazia. Con questo referendum si è giocata una partita ben più importante di quanto immaginiamo. Chi ha votato No ha capito che, con la riforma sulla separazione delle carriere, non era in gioco soltanto l’equilibrio tra magistratura giudicante e requirente, ma l’indipendenza stessa della magistratura. L’esito, comunque, non era affatto scontato, né bastava un opuscolo divulgativo per far comprendere in che modo sarebbe cambiata la nostra Costituzione. Serviva un grande lavoro sul territorio e i comitati nati a sostegno del No lo hanno portato avanti straordinariamente. E questo anche grazie all’impegno profuso da magistrati e avvocati che hanno illustrato le falle che si celavano dietro la riforma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non fermiamoci al referendum. Con la vittoria del No deve aprirsi una nuova fase di responsabilità

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