Bellocchio | Il mio Portobello non è un endorsement al referendum

La serie “Portobello” di Marco Bellocchio arriverà il 20 febbraio su HBO Max. Racconta il lungo calvario giudiziario di Enzo Tortora, tra arresti, condanne e assoluzioni. Bellocchio chiarisce che il suo lavoro non vuole essere un endorsement al referendum, ma una ricostruzione fedele di quegli eventi. La serie promette di portare sullo schermo un capitolo importante della storia italiana recente.

Il 20 febbraio uscirà sulla nuova piattaforma televisiva streaming HBO Max di Discovery la serie “Portobello” firmata da Marco Bellocchio: una ricostruzione potente ed efficace del calvario giudiziario che ha portato all’arresto, alla condanna in primo grado, alla successiva assoluzione di Enzo Tortora, uno dei più popolari presentatori televisivi. Il regista, alla domanda se il suo lavoro possa essere associato all’attualità, o comunque visto come un possibile spot per il “Sì” alla separazione delle carriere in magistratura, risponde che il suo “Portobello” non è assolutamente un endorsement al referendum, che è una pura coincidenza che la serie dedicata a Tortora esca a ridosso del quesito del 20 e 21 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il 20 febbraio 2026 HBO Max lancerà in Italia la serie “Portobello” di Marco Bellocchio.

