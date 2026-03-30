Maltrattamenti e vessazioni in casa anche davanti ai minori | la vittima denuncia tutto

Una donna ha denunciato di aver subito vessazioni, minacce e comportamenti aggressivi all’interno della propria abitazione, anche davanti ai figli minori. Gli agenti della squadra mobile di Latina hanno avviato le indagini sulla base della segnalazione, raccogliendo elementi che ricostruiscono un quadro di violenza domestica. La denuncia ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

E' il quadro ricostruito dai poliziotti della squadra mobile di Latina grazie alla segnalazione della donna. L'uomo è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico Vessazioni, minacce, comportamenti aggressivi, anche in presenza di minori. E' il quadro ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Latina dopo le segnalazioni di una donna che si è rivolta alla polizia per cercare di uscire da una situazione di violenza domestica. Le attività di indagine scaturite dalla denuncia sono state condotte raccogliendo le testimonianze della vittima e di altre persone informate sui fatti, a cui i poliziotti hanno poi trovato riscontro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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