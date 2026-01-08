Aggredisce e picchia l' ex compagna in ospedale | 61enne denunciato per maltrattamenti

Un uomo di 61 anni è stato denunciato per maltrattamenti dopo aver aggredito e picchiato l'ex compagna presso l'ospedale. La donna, secondo il referto medico, ha riportato ferite lievi. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di violenza domestica, tutelando le vittime e promuovendo la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

