A Cadelbosco Sopra un uomo di 53 anni è stato denunciato per aver maltrattato la moglie. La coppia conviveva da anni, ma già dal 2011 ci sarebbero stati episodi di violenza, sia fisica che psicologica. Dopo le accuse, l’uomo è stato allontanato dalla casa.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 10 febbraio 2026 - Una convivenza matrimoniale durata a lungo, ma che già dal 2011 sarebbe stata caratterizzata da episodi di violenza fisica e psicologica. Sotto accusa un uomo di 53 anni per reati contro la moglie, per una vicenda di cui si sono occupati i carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra. La situazione sarebbe precipitata con la perdita del lavoro dell’uomo, con un aumento dell’abuso di alcolici. Un paio d’anni fa avrebbe iniziato a manifestare comportamenti sempre più aggressivi, con la donna costretta a subire umiliazioni, offese, schiaffi, calci e pugni e anche rapporti sessuali contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti alla moglie, 53enne denunciato e allontanato

