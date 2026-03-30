Maltempo su Campania e Napoli tra 30 marzo e 3 aprile vento forte temporali e neve sui rilievi

Tra il 30 marzo e il 3 aprile, la regione ha sperimentato condizioni di maltempo, con raffiche di vento intenso, temporali e neve sui rilievi. La settimana si è caratterizzata da piogge, abbassamenti delle temperature e condizioni di instabilità, soprattutto nelle zone interne e nella città di Napoli. A partire da venerdì, si prevede un miglioramento del tempo in vista della festività di Pasqua.