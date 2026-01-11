Maltempo | fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali vento e sui rilievi garganici la neve Protezione civile previsioni meteo

Oggi la regione Puglia è in allerta a causa di condizioni meteorologiche avverse, con temporali, vento forte e nevicate sui rilievi garganici. La Protezione civile monitora attentamente la situazione e fornisce aggiornamenti sulle previsioni meteo per garantire la sicurezza delle persone e delle attività locali. Altre regioni italiane sono anch’esse interessate da diverse allerte meteorologiche, come indicato dagli ultimi schemi ufficiali.

Alcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; piogge isolate sui settori adriatici della Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Possibili precipitazioni a carattere nevoso al di sopra di 400-600 m sul Gargano, con apporti al suolo deboli o localmente moderati.

