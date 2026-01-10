Puglia maltempo | allerta temporali e vento domani anche possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 14 per 24 ore, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono previste temporali e vento, con la possibilità di neve sui rilievi garganici. È importante seguire gli aggiornamenti e adottare le cautele necessarie per affrontare le eventuali criticità.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si prevedono "per la giornata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali. Per la giornata di domani, previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; piogge isolate sui settori adriatici della Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

