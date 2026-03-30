Maltempo rischio neve

Da lunedì sera alle 22.00 alle 14.00 di martedì 31 marzo 2026, è stato emesso un avviso di codice giallo per rischio neve. La protezione civile ha segnalato possibili abbondanti nevicate durante questo intervallo di tempo, che potrebbero interessare alcune zone della regione. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire eventuali indicazioni ufficiali per la viabilità e la sicurezza.

Codice giallo rischio neve dalle ore 22.00 di lunedì 30 marzo 2026 alle ore 14.00 di martedì 31 marzo 2026.In aggiornamento . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Maltempo, rischio neve Articoli correlati Pasqua a rischio maltempo: freddo, piogge e neve sorprendono l’ItaliaRoma - Ultime proiezioni indicano una primavera instabile con temperature sotto media e frequenti perturbazioni: Settimana Santa all’insegna della... Maltempo e neve in arrivo: rischio rinvio per una partita di Serie ALe previsioni meteo del prossimo weekend in Italia preoccupano i cittadini per quello che riguarda diverse zone del nostro Paese e potrebbero avere... METEO – Vento Forte e Maltempo | Rischio Neve al Nord Giovedì Aggiornamenti e notizie su Maltempo rischio neve Temi più discussi: Meteo, neve e maltempo sull'Italia dal 25 marzo: le regioni a rischio. Le previsioni; Nuova allerta arancione per vento e mareggiate; Colpo di coda dell'inverno con rischio gelate e neve a quote collinari; Faenza nella morsa del maltempo: neve, vento e danni in città. Meteo, neve e maltempo sull'Italia dal 25 marzo: le regioni a rischioUna perturbazione artica colpirà l'Italia tra mercoledì sera e giovedì. L'affondo si abbatterà dapprima sul Nord colpendo Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emila per poi coinvolgere il Centro-Sud, con ... tg24.sky.it Maltempo Italia, ciclone artico in arrivo: freddo, neve a bassa quota e venti di burrasca, temperature in forte caloMaltempo Italia, ciclone artico in arrivo: freddo, vento e neve a bassa quota. Temperature in calo e rischio gelate nei prossimi giorni. blitzquotidiano.it ANCORA MALTEMPO L'avviso - facebook.com facebook Settimana di #Pasqua al via con il maltempo: fino a 100 mm. Come evolverà fino a Pasquetta #Meteo con Lorenzo Pasqualini . x.com