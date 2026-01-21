Maltempo e neve in arrivo | rischio rinvio per una partita di Serie A

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana segnalano maltempo e neve in varie regioni italiane. Questa situazione potrebbe influenzare lo svolgimento regolare delle partite di Serie A, con possibili rinvii o modifiche al calendario. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere eventuali variazioni e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori.

Le previsioni meteo del prossimo weekend in Italia preoccupano i cittadini per quello che riguarda diverse zone del nostro Paese e potrebbero avere incidenza anche su quello che sarà il regolare svolgimento delle partite di campionato. Una sfida di Serie A rischia di essere a rischio per via della neve in arrivo e del forte maltempo che caratterizzerà alcune città. Una partita di Serie A potrebbe essere rinviata per maltempo (Ansa Foto) – calciomercato.it La prossima giornata di Serie A prenderà il via venerdì a Milano con l’Inter capolista che tenterà la fuga andando ad affrontare il Pisa di Alberto Gilardino, affamato di punti salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Maltempo e neve in arrivo: rischio rinvio per una partita di Serie A Leggi anche: Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la partita di Champions Leggi anche: Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la partita di Champions La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove; Torna il maltempo, da lunedì rischio nubifragi e neve a bassa quota; Neve abbondante e mareggiate estreme, duplice attacco meteo all’Italia: cosa succede. Meteo – Maltempo in Italia: nebbia e piogge al Sud, neve in arrivo al NordUn minimo di pressione al suolo intorno ai 1000 hPa continua a spostarsi verso la Sicilia nelle prossime ore. Le condizioni meteo restano instabili al Sud Italia, con piogge e temporali sparsi, soprat ... centrometeoitaliano.it Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenzaLa tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia. meteo.it Maltempo in Michigan: la neve provoca tamponamento con oltre cento veicoli. Video Link nei commenti - facebook.com facebook +++ #MALTEMPO, BUFERE DI #NEVE FINO A QUOTE COLLINARI IN #CALABRIA: E' L'INIZIO DI UNA NEVICATA STORICA! SCOMPARSI I FANATICI DEL "CICLONE TROPICALE" | FOTO LIVE x.com

