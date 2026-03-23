Roma - Ultime proiezioni indicano una primavera instabile con temperature sotto media e frequenti perturbazioni: Settimana Santa all’insegna della variabilità su gran parte del Paese Le più recenti proiezioni meteo a lungo termine delineano uno scenario dinamico per la fine di marzo e l’inizio di aprile, con l’Italia inserita in un contesto di marcata instabilità atmosferica. L’area del Mediterraneo risulterà spesso esposta a infiltrazioni di aria fredda nord-europea, in un quadro dominato da una circolazione ondulata che favorirà il passaggio di più perturbazioni. In questo contesto, la Penisola e parte dei Balcani saranno frequentemente coinvolti da una saccatura, con precipitazioni superiori alla media, soprattutto al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pasqua a rischio maltempo: freddo, piogge e neve sorprendono l’Italia

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