Maltempo piogge e temporali in arrivo su Reggio Calabria e provincia | è allerta gialla

Un fronte di maltempo con piogge e temporali si avvicina a Reggio Calabria e provincia, portando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo un periodo di instabilità con nuvolosità diffusa, si prevede un aumento delle precipitazioni che potrebbe interessare la zona nelle prossime ore. È importante mantenersi aggiornati sulle allerte e adottare le necessarie precauzioni per la sicurezza.

Dopo un periodo di tempo instabile con piogge e nuvolosità diffusa su Reggio Calabria e provincia il quadro meteorologico locale sta per subire un ulteriore cambiamento. La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, allerta meteo gialla valido sino alle 24 di.

