Maltempo temporali e piogge intense in arrivo a Reggio Calabria e provincia | è allerta gialla

A partire da oggi, Reggio Calabria e la sua provincia sono interessate da condizioni meteorologiche avverse, con temporali e piogge intense previste fino a mezzanotte. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla, segnalando un possibile peggioramento delle condizioni meteo. Si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire Reggio Calabria e il territorio provinciale. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, allerta meteo gialla, valido sino alle 24 di oggi mercoledì 7 gennaio, segnalando un peggioramento delle.

