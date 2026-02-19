Nuova allerta meteo per temporali in Campania | le previsioni
Un nuovo peggioramento del tempo colpisce la Campania a causa di temporali intensi. Le previsioni indicano venti forti e precipitazioni che si intensificheranno già oggi, portando pioggia e grandine in alcune zone. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle allerte meteo e di evitare spostamenti non necessari. Le raffiche di vento potrebbero causare danni a strutture e alberi, mentre le piogge torrenziali aumentano il rischio di allagamenti. La situazione si mantiene critica fino a quando il maltempo non si attenuerà.
Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci. In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Temporali, prorogata l'allerta meteo in Campania: le previsioniLa Protezione Civile della Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di colore giallo, estendendola all’intera fascia costiera.
Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioniLa Campania si trova nuovamente sotto allerta meteo a causa delle condizioni di maltempo in atto.
DOMANI ALLERTA METEO ARANCIONE IN CAMPANIA
Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Nuova allerta meteo sull'Abruzzo per l'intera giornata di domenica: pioggia e vento; Maltempo, nuova allerta meteo per la giornata di oggi. Tanta pioggia e neve sulle montagne; Maltempo in Sardegna: allerta arancione per temporali e nuova tempesta di maestrale.
Allerta meteo oggi 19 febbraio 2026/ Gialla su Lombardia, Friuli e altre 7 regioni: le previsioniPer la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, è stato diramato un avviso di allerta meteo per 9 regioni, fra cui la Lombardia ... ilsussidiario.net
Ancora maltempo in Campania, temporali nel pomeriggio di oggi: nuova allerta meteoL’avviso di allerta meteo sarà valido fino al pomeriggio di domani, venerdì 20 febbraio. Oltre al vento forte e al mare agitato, dunque, in Campania arrivano anche i temporali. fanpage.it
Nuova allerta meteo dalle 8 per vento forte e mare agitato facebook
Forte vento e mareggiate, nuova allerta meteo nell'Isola. Avviso della Protezione civile sino alla mezzanotte di venerdì #ANSA x.com