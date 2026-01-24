Temporali prorogata l' allerta meteo in Campania | le previsioni

La Protezione Civile della Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di colore giallo, estendendola all’intera fascia costiera. Le previsioni indicano ancora condizioni di maltempo, con possibili temporali e precipitazioni diffuse. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza raccomandate per tutta la durata dell’allerta.

Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha prorogato di altre 24 ore ed esteso all'intera fascia costiera l'avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Nella giornata di domani la perturbazione si allargherà ad una area più ampia del territorio.

