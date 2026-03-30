Maltempo allerta meteo gialla domani 31 marzo per temporali | le regioni colpite

Domani, 31 marzo, l’Italia sarà interessata da una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo gialla riguardante temporali che coinvolge sei regioni. L’allerta rimarrà in vigore per tutta la giornata e riguarda principalmente le aree più esposte ai fenomeni meteorologici intensi. Nessuna informazione sulla durata o sull’intensità dei temporali oltre la giornata di martedì.