Maltempo allerta meteo gialla domani 31 marzo per temporali | le regioni colpite
Domani, 31 marzo, l’Italia sarà interessata da una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo gialla riguardante temporali che coinvolge sei regioni. L’allerta rimarrà in vigore per tutta la giornata e riguarda principalmente le aree più esposte ai fenomeni meteorologici intensi. Nessuna informazione sulla durata o sull’intensità dei temporali oltre la giornata di martedì.
Nuova ondata di maltempo sull’Italia da domani martedì 31 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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