American Airlines compie 100 anni e i festeggiamenti prendono il ‘volo’
American Airlines celebra il suo centenario, segnando un secolo di presenza nel settore dell’aviazione. Fondata nel 1926, la compagnia ha accompagnato l’evoluzione del trasporto aereo, offrendo servizi affidabili e di qualità. Questo importante traguardo riflette la costante crescita e l’adattamento alle esigenze dei passeggeri nel corso degli anni. I festeggiamenti per il centenario sottolineano la lunga storia e il ruolo di rilievo di American Airlines nel panorama aeronautico internazionale.
(Adnkronos) – Compie cento anni American Airlines. La storia di uno dei marchi più iconici dell'aviazione ha avuto inizio nel 1926 con un volo che trasportava posta da Chicago a St. Louis. Cent'anni dopo, quel singolo viaggio si è trasformato in un leader globale del settore come American Airlines. In vista delle celebrazioni del 2026, .
