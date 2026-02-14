Malore improvviso mentre è alla guida | muore noto imprenditore della Costiera Amalfitana

Venerdì sera, G., un noto imprenditore della Costiera Amalfitana, ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto a Sant’Egidio del Monte Albino. L'uomo, che aveva 60 anni, ha accusato un forte dolore e ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muro lungo la strada principale. Un passante ha chiamato subito i soccorsi, ma nonostante gli sforzi dei medici, G. è deceduto sul posto.

Dramma nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un imprenditore di 60 anni, identificato con le iniziali G.I., è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all'interno della propria auto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo – professionista attivo nel settore turistico in Costiera Amalfitana – aveva poco prima effettuato un acquisto in un bar-tabacchi della zona. Subito dopo si sarebbe fermato lungo la strada con il veicolo ancora acceso. A dare l'allarme è stato un passante che, notando l'auto ferma da diversi minuti, si è insospettito.