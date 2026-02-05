Malore improvviso alla guida poi lo schianto spaventoso | morto a soli 36 anni

Questa sera ad Agnosine, in località Fondi, un uomo di 36 anni ha avuto un malore improvviso mentre era alla guida. L'automobile ha sbandato e si è schiantata contro un ostacolo, lasciando il conducente senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine hanno ricostruito l’incidente.

Tragedia nella serata di mercoledì ad Agnosine, in località Fondi, dove un uomo di 36 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 21. L'uomo era alla guida della sua Audi quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del.

