Malore fatale a Lammari uomo trovato morto in auto

Un uomo di 62 anni residente a Lunata è stato trovato morto in auto questa mattina a Lammari. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto.

LAMMARI – Un malore fatale a Lammari ha tolto la vita a un uomo di 62 anni, residente a Lunata, nella mattinata di oggi (30 marzo). L’uomo si trovava alla guida della propria vettura, coinvolta in un tamponamento con un pullman in viale Europa, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. La chiamata alla centrale operativa del 118 è giunta intorno alle 8,40 per segnalare il sinistro. Al loro arrivo sul posto, i sanitari hanno trovato il conducente in arresto cardiaco. Secondo quanto comunicato dal 118, il decesso sarebbe da ricondurre a un malore insorto probabilmente indipendente dall’incidente stesso. I soccorritori hanno eseguito tutte le manovre di rianimazione previste dai protocolli, senza tuttavia riuscire a salvare la vita dell’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Malore fatale a Lammari, uomo trovato morto in auto Articoli correlati Tragedia in un albergo: uomo trovato morto, stroncato da un maloreTragedia nella mattinata di venerdì 13 in una struttura ricettiva di via Modena, nella zona di Mizzana, dove un autotrasportatore di 42 anni è stato... Ferrari morto in auto, trovarono la compagna in preda al panico dopo il malore fatale alla guida**Stefano Ferrari, 36 anni, è morto in un incidente stradale ad Agnosine, nel capoluogo bresciano.