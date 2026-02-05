Ferrari morto in auto trovarono la compagna in preda al panico dopo il malore fatale alla guida

Stefano Ferrari, 36 anni, è morto in un incidente ad Agnosine, nel Bresciano. L’uomo di Salò ha perso il controllo dell’auto, e per lui non c’è stato niente da fare. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato la compagna di Ferrari in preda al panico, visibilmente sconvolta. La causa dell’incidente sembra essere un malore fatale che ha colpito Ferrari alla guida. La scena si è svolta in un attimo, lasciando amici e parenti senza parole.

**Stefano Ferrari, 36 anni, è morto in un incidente stradale ad Agnosine, nel capoluogo bresciano.** L’uomo, originario di Salò, era uscito di casa verso le 19.30 per andare a prendere le pizze. Il tragitto era breve, ma non si è concluso come previsto. La sua auto, trovata poco dopo l’incidente, era stata lasciata sul ciglio della strada, quasi come una normale sosta. Era il 5 febbraio 2026, una serata grigia con bassa visibilità, e il malore improvviso sembra essere stato la causa dell’incidente. Non vi erano tracce di frenata, né segni di collisione con altri veicoli. L’auto, in seguito all’urto, era uscita di strada, sfondando una recinzione e un muro, prima di finire su un’area aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 36 anni, Stefano Ferrari di Salò, è stato trovato morto in auto dalla sua compagna mercoledì sera ad Agnosine, in località Fondi.

