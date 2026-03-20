A Montevarchi si prepara il consiglio comunale del 26 marzo, durante il quale sarà discussa la vendita della rete del gas di proprietà comunale. La minoranza critica l’amministrazione, accusandola di aver mostrato scarso interesse sulla questione. La delibera riguarda la cessione della rete di distribuzione, mentre non sono stati annunciati dettagli specifici sui motivi di questa decisione.

Scontro politico a Montevarchi sulla delibera relativa alla vendita della rete di distribuzione del gas di proprietà comunale, che sarà discussa nel consiglio comunale del prossimo 26 marzo. A prendere posizione sono stati i gruppi consiliari Impegno Comune e Avanti Montevarchi – Europa Verde, attraverso i capigruppo Cristina Rossi e Fabio Camiciottoli, che hanno criticato duramente la scelta della maggioranza, accusata di mostrare un approccio miope. "Da un lato promuove soluzioni del passato per i servizi pubblici, dall’altro, alla prima occasione, privilegia operazioni di cassa a scapito del futuro della città". Secondo i due esponenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rete del gas in vendita. Minoranza all’attacco: "Si sono disinteressati"

Articoli correlati

Leggi anche: La rete del gas verso la vendita (per oltre tre milioni)

Leggi anche: «Rete gas: No alla vendita. No a fare cassa. No a privarsi di un bene pubblico strategico»

Aggiornamenti e notizie su Rete del gas in vendita Minoranza...

Temi più discussi: Lavori alla rete gas, modifiche alla viabilità in Strada Scuole dell’Anconetta / Comunicati / Novità / Homepage; Rete gas: No alla vendita. No a fare cassa. No a privarsi di un bene pubblico strategico; Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas; Montevarchi: scontro fra opposizione e sindaco sulla decisione di vendere la rete del gas metano.

Rete del gas in vendita. Minoranza all’attacco: Si sono disinteressatiBotta e risposta tra i capigruppo Rossi e Camiciottoli e il sindaco Chiassai. Il primo cittadino di Montevarchi boccia le critiche: Prive di ogni fondamento. lanazione.it

«Rete gas: No alla vendita. No a fare cassa. No a privarsi di un bene pubblico strategico»La nota di Cristina Rossi Capogruppo Impegno Comune e Fabio Camiciottoli Capogruppo Avanti Montevarchi – Europa Verde ... msn.com

Rete 7 - Canale 99. . FESTA DEL PAPÀ: LA TRADIZIONE DELLE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE - facebook.com facebook

Rete del Bayern Diaz scores #UCL #BayernAtalanta 4-0 | 70’ #GoAtalantaGo x.com