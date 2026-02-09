Casa Sollievo della Sofferenza | circa 1.400 prestazioni per più di 800 pazienti con epilessie rare
Questa mattina, all’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, sono state effettuate circa 1.400 prestazioni per oltre 800 pazienti con epilessie rare. In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, le colonne del pronao sono state decorate di viola, simbolo di solidarietà con chi soffre di questa condizione.
