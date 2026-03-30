Da anni si parla di attività mafiose di origine cinese nel territorio, ma le autorità di sinistra hanno spesso minimizzato la questione. Recentemente, un rapporto dell’Irpet evidenzia che Prato si colloca tra le province italiane con la più alta presenza di criminalità organizzata, risultando l’unica in Toscana ad essere classificata con il bollino rosso. Questi dati confermano una realtà che era stata in parte trascurata.

"Per anni a sinistra hanno riso. Oggi i dati ci danno ragione. Il quadro che emerge dal rapporto Irpet e è allarmante: Prato è tra le peggiori province italiane per presenza di criminalità organizzata ed è l’unica in Toscana con il bollino rosso". Non usa giri di parole il candidato sindaco della Lega Claudiu Stanasel. "Ricordo bene quando, nel 2019, in uno dei miei primi interventi in consiglio comunale dissi che la mafia cinese a Prato esiste – aggiunge –. Non dimenticherò mai le risatine e i grandi sorrisi che vedevo nei banchi della maggioranza di centrosinistra. Invece di affrontare il problema, si preferiva minimizzare o, peggio, deridere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mafia cinese, lo diciamo da anni. La sinistra ha solo chiuso gli occhi"

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