Lo strazio dei genitori della bimba morta di meningite | Muoveva solo gli occhi

L’articolo racconta la drammatica vicenda dei genitori di una bambina deceduta di meningite a Bibbiano, Reggio Emilia. La storia evidenzia il dolore e la sofferenza di una famiglia colpita da una perdita improvvisa e devastante, sottolineando la fragilità della vita e l’impatto di una tragedia sanitaria. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla salute dei più piccoli.

Bibbiano (reggio emilia), 11 gennaio 2026 – L’anno nuovo, che promette vita e futuro, si è spalancato sulla morte, con la più grossa tragedia che potesse capitare a una mamma e a un papà. loro, sposi di origine indiana che abitano a corniano di Bibbiano (Reggio Emilia), hanno perso per sempre la figlia più piccola, Jap Kaur, di appena 13 mesi. La bambina è venuta a mancare il primo gennaio all’ospedale Maggiore di Parma, dov’era ricoverata da una decina di giorni, per le complicazioni dovute a una meningite. Interventi agli occhi: tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio Un dolore immenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio dei genitori della bimba morta di meningite: “Muoveva solo gli occhi” Leggi anche: Strage di giovani a Crans-Montana: Giovanni, Emanuele, Chiara e gli altri, gli italiani dispersi e lo strazio dei genitori senza notizie Leggi anche: Lo strazio per Micol, morta a 17 anni. L’amica resta grave, la mamma: “Prego per la mia bimba” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Parma, bimba di 13 mesi muore per meningite: ricoverata da dicembre, vani i tentativi di salvarla. Parma, bimba di 13 mesi muore per meningite: ricoverata da dicembre, vani i tentativi di salvarla - La bimba, nata in Italia da genitori indiani, si trovava al Maggiore di Parma da dicembre. tag24.it

Meningite, muore bimba di 13 mesi: "Era stata dimessa dall’ospedale. Poi è peggiorata, una disgrazia" - Jep Kaur si è spenta il 1° gennaio: abitava a Corniano di Bibbiano con i genitori e la sorellina più grande "Al Maggiore di Parma un’operazione alla testa. msn.com

Bimba muore prima del parto, esposto di una coppia di genitori: “Ecografista ci diceva di stare zitti” - Il taglio cesareo era stato anche programmato dopo un’ecografia eseguita alcune settimane prima. corrieresalentino.it

Lo strazio dei genitori di Giovanni nel giorno del suo funerale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.