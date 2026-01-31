Chi ha sfregiato veramente il Parlamento? Gli esponenti di sinistra condannati per mafia

Gli esponenti di sinistra hanno reagito con furia all’annuncio della raccolta firme per una legge sulla remigrazione, lanciata il 30 gennaio nel Parlamento. In modo acceso, accusano la proposta di essere un oltraggio alle istituzioni e parlano di un parlamentare della maggioranza che avrebbe “sporcato” il Parlamento. La polemica si accende dopo che alcuni esponenti di sinistra condannati per mafia hanno cercato di mettere in discussione la legittimità stessa delle iniziative popolari.

Roma, 31 gen – In seguito all'annuncio della presentazione della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione organizzata il 30 gennaio nella sala stampa del Parlamento dal Comitato Remigrazione e Riconquista, la sinistra si è lasciata andare a ridicoli sproloqui, parlando di oltraggio alle istituzioni, di un parlamentare della maggioranza che ha "sporcato" il Parlamento e di sfregio alla memoria democratica del Paese. La sinistra ha inizialmente chiesto al presidente della Camera di annullare la presentazione. Per poi occupare la sala stampa della impedendo così lo svolgimento della conferenza, A quel punto, ci siamo chiesti chi ha veramente sfregiato il Parlamento e le istituzioni italiane.

