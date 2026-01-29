La storia romantica di Antonio Ceccarini il Tigre del Perugia dei miracoli

Domenica 1 febbraio alle 17 al Quasar Village di Corciano si terrà la presentazione del libro

Si terrà domenica 1 febbraio alle 17 al Quasar Village di Corciano la presentazione del libro "Antonio Ceccarini "Tigre". Storia romantica di un terzino" di Claudio Sampaolo (Morlacchi editore). Dopo i saluti dell’assessore allo Sport del Comune di Corciano e di Tiziana Zetti (direttrice del Quasar Village), a dialogare con l'autore saranno Matteo Ceccarini (in rappresentanza della famiglia Ceccarini) e gli ex calciatori del Perugia Calcio Franco Vannini e Walter Novellino. Coordina Gianluca Galli (Morlacchi editore). Dieci anni fa se ne andava da questo mondo Antonio Ceccarini, uno degli Invincibili del calcio perugino e italiano, difensore di quella squadra che nel 1978-’79 terminò il campionato di serie A al secondo posto, senza perdere mai una partita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La presentazione della vita di Antonio Ceccarini ha richiamato una sala dei Notari gremita, testimoniando l'impatto duraturo della sua figura.

Tigre, storia romantica di un terzino: libro su Antonio Ceccarini, colonna del Grifo dei Miracoli

