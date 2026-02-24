Gianna Pratesi chi è la donna di 105 anni che ha votato al referendum del 1946? La sua storia è incredibile

Gianna Pratesi, che ha votato nel 1946 all'età di 21 anni, si impegna ancora oggi a condividere ricordi e esperienze di quel momento storico. La sua vita, ricca di passioni come musica e pittura, si intreccia con le tappe fondamentali della nostra nazione. Nonostante abbia superato il secolo di vita, continua a partecipare attivamente alle attività culturali del quartiere. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per molte generazioni.

Centocinque anni e un’energia che sorprende chiunque la incontri. Pianista, pittrice, amante della musica e della vita, Gianna Capaldi Pratesi è diventata un simbolo vivente della storia italiana. Invitata sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario fondamentale per il nostro Paese, la sua presenza non è solo un omaggio anagrafico, ma il racconto concreto di un’ Italia che ha attraversato guerra, dittatura, rinascita e conquiste civili. Gianna Pratesi, che nel 1946 ha votato nel referendum che ha dato il via al voto per le donne. Ospite speciale della prima serata del Festival di Sanremo, voluta fortemente da Carlo Conti, Gianna Pratesi rappresenta una generazione che ha cambiato il destino dell’Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Chi è Gianna Pratesi, la gelataia di Chiavari che a 105 anni sarà ospite al Festival di Sanremo 2026 (e cosa farà)In diretta dalla conferenza stampa Carlo Conti ha dettagliato, lasciando qualche margine alle (almeno si spera) sorprese, tutto quello che succederà nella prima serata della settimana santa di Sanremo ... elle.com

Chi è la signora Gianna Pratesi, la centenaria ospite a Sanremo 2026Ha 105 anni, ogni giorno si dedica a suonare il pianoforte, balla, dipinge, ama la musica e ha conservato l'entusiasmo di una ragazza ... sorrisi.com

Ospiti di questa sera Olly, Tiziano Ferro, e Gianna Pratesi. Come già noto sul palco come co-conduttore Can Yaman, che incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi - facebook.com facebook

La guida della prima serata di #Sanremo2026, stasera su Rai 1. Co-conduttori: Laura Pausini, Can Yaman Ospiti: Olly, Tiziano Ferro con un medley, Gianna Pratesi per gli 80 anni della Repubblica Suzuki Stage: Gaia Sulla nave: Max Pezzali Vota la sala st x.com