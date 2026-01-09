Da Macbeth a Madama Butterfly | il cartellone della stagione lirica 2026 del Galli
La stagione lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini presenta un cartellone diversificato, con opere che spaziano tra Ottocento e Novecento. Da Macbeth a Madama Butterfly, passando per Il console, Le convenienze ed inconvenienze teatrali e La traviata, il programma offre un percorso attraverso il grande repertorio operistico. Un appuntamento culturale che invita gli spettatori a riscoprire capolavori e interpretazioni di rilievo nel contesto del teatro musicale italiano.
È tutto pronto per l'avvio della Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini. Macbeth, Il console, Madama Butterfly, Le convenienze ed inconvenienze teatrali e La traviata sono i titoli di un cartellone che attraverserà il grande repertorio operistico tra Ottocento e Novecento, alternando. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
