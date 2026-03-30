macOS 26.4 | Apple blocca ClickFix e protegge il tuo Mac

Apple ha rilasciato l'aggiornamento macOS Tahoe 26.4, introducendo un nuovo sistema di protezione. Questa versione blocca gli attacchi di ClickFix, un malware che tenta di ingannare gli utenti tramite il terminale. La modifica mira a rafforzare la sicurezza del sistema operativo e prevenire possibili tentativi di frode informatica.

Apple ha attivato un nuovo scudo difensivo all’interno di macOS Tahoe 26.4 per bloccare gli attacchi ClickFix che mirano a ingannare gli utenti attraverso il terminale. Questa protezione, resa disponibile dal 24 marzo 2026, mostra un avviso immediato quando viene tentato l’incollamento di comandi sospetti copiati da siti web aperti su Safari. Gli esperti di sicurezza hanno confermato che questa tecnica di ingegneria sociale sta crescendo rapidamente tra i dispositivi Mac, sfruttando la fiducia dell’utente verso istruzioni apparentemente utili. Il sistema operativo interviene per impedire l’esecuzione di script dannosi prima che possano compromettere la privacy o danneggiare il file system. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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