macOS 26.3 due riferimenti a componenti Thunderbolt confermano le ipotesi dell’arrivo dei Mac M5 Pr

Apple ha rilasciato macOS 26.3, e questa novità ha portato due riferimenti a componenti Thunderbolt che alimentano le voci su un possibile lancio dei nuovi Mac M5 Pro. Gli esperti hanno scoperto dettagli sui chip Thunderbolt 5, suggerendo che potrebbero equipaggiare i prossimi modelli di fascia alta. Questi segnali aumentano le aspettative di un aggiornamento significativo per la linea Mac, con potenziamenti nelle connessioni e nelle prestazioni.

macOS 26.3 e l'Anticipazione dei Mac M5 Pro: Thunderbolt 5 all'Orizzonte. L'ultimo aggiornamento del sistema operativo Apple, macOS 26.3, ha acceso i riflettori sull'imminente arrivo di nuovi modelli di Mac, in particolare MacBook Pro equipaggiati con i chip M5 Pro e M5 Max. La scoperta di due estensioni di sistema dedicate a Thunderbolt, da parte dello sviluppatore Howard Hoakley, suggerisce un significativo passo avanti nella connettività e nelle prestazioni, aprendo la strada a potenziali miglioramenti anche per il futuro Studio Display. Il Codice di macOS 26.3 Rivela Nuovi Componenti Thunderbolt. Nell'aggiornamento a macOS Tahoe 26.3 lo sviluppatore Howard Hoakley ha individuato riferimenti a due kext (estensioni di sistema) a supporto di Thunderbolt: la prima denominata AppleThunderboltUSBT