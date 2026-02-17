Mac come iPhone | in macOS 26.4 un limite di caricamento per salvare la batteria

Apple ha introdotto un nuovo limite di caricamento sui Mac con l’aggiornamento macOS 26.4, cercando di risparmiare la batteria. La decisione deriva dal fatto che la società ha deciso di applicare anche ai computer le stesse regole di gestione dell’energia già presenti sugli iPhone. In particolare, la beta 1 di macOS Tahoe 26. include questa funzione, che limita la ricarica oltre una certa soglia per proteggere la durata della batteria. La scelta mira a far durare di più le batterie dei Mac, soprattutto in vista dell’uso quotidiano.

Apple ha lanciato iPhone Air e iOS 26, e le prime segnalazioni non sono delle migliori.

