Ma che fai il vigile?! Gattuso sfotte Calafiori il clima è disteso | l' allenamento dell' Italia

Durante l’allenamento della Nazionale, il tecnico Rino Gattuso ha scherzato con il giocatore Calafiori, creando un clima rilassato tra i calciatori. L’allenamento si è svolto alla vigilia della partita contro la Bosnia, con la presenza di Donnarumma e degli altri componenti della squadra. Nessun altro dettaglio sulle attività svolte o sulle dichiarazioni rilasciate.