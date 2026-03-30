Ma che fai il vigile?! Gattuso sfotte Calafiori il clima è disteso | l' allenamento dell' Italia
Durante l’allenamento della Nazionale, il tecnico Rino Gattuso ha scherzato con il giocatore Calafiori, creando un clima rilassato tra i calciatori. L’allenamento si è svolto alla vigilia della partita contro la Bosnia, con la presenza di Donnarumma e degli altri componenti della squadra. Nessun altro dettaglio sulle attività svolte o sulle dichiarazioni rilasciate.
Il ct della Nazionale Rino Gattuso guida l'allenamento di Donnarumma e compagni alla vigilia di Bosnia-Italia. Dallo sfottò a Calafiori durante il torello alle esortazioni per Bastoni e Gigio: il clima pare disteso. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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