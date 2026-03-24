Il difensore dell'Arsenal ha dichiarato che il successo della nazionale italiana dipende dai giocatori e ha aggiunto di aver sentito più spesso il nome dell'allenatore rispetto a quello di sua madre negli ultimi mesi. A 48 ore dalla partita contro l'Irlanda del Nord, questa partita potrebbe determinare la qualificazione o l'eliminazione della squadra nelle prossime competizioni.

Riccardo Calafiori è pronto per la prima partita dei playoff e ha fiducia. "Fisicamente sto bene - ha spiegato - anche se vediamo in campo oggi le risposte. In un momento così delicato, cerchiamo di vivere il presente, di fare gruppo e di pensare solo alla prima partita. Cosa penso dell'Irlanda del Nord? Mi concentro sulla mia squadra e sui compagni, non penso agli avversari. Dipende più da noi che dagli altri. La partita va preparata come se fosse una gara normale. Sappiamo quanto è delicata, ma dobbiamo essere più leggeri possibile" (qui il nostro focus sull'Irlanda del Nord). Un capitolo a parte lo meritano i calci piazzati che sono uno dei punti di forza dell'Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori: "Italia, dipende da noi. Negli ultimi mesi ho sentito più Gattuso che mia madre"

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