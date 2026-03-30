Lutto per il fondatore di Stone Island | scomparsa la nipotina di 10 anni Nina Rivetti

Un grave lutto colpisce la famiglia Rivetti, proprietaria di Stone Island, con la scomparsa di Nina, una bambina di dieci anni, figlia di Silvio Rivetti, vicepresidente del club sportivo locale. La bambina era malata da tempo e la notizia della sua morte ha sconvolto i familiari e le persone vicine. La famiglia ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale.

Gravissimo lutto per Carlo Rivetti, patron di Stone Island, che ha perso la nipotina di dieci anni Nina, malata da tempo; un dolore enorme che ha colpito la famiglia Rivetti e tutta la squadra del Modena, di cui Silvio, figlio di Carlo Rivetti e padre della bambina, è vicepresidente. “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC – si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club sul proprio sito Internet – La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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