A scuola dalle 8 alle 16.30 senza smartphone Il Campus dell’ITI Marconi di Dalmine che previene l’hikikomori e sviluppa le competenze trasversali INTERVISTA al Dirigente Maurizio Chiappa

Il Campus dell’ITI “Marconi” di Dalmine prevede lezioni quotidiane dalle 8 alle 16.30 e vieta l’uso degli smartphone durante le ore di lezione. La scuola ha avviato iniziative per prevenire il fenomeno dell’hikikomori e favorire lo sviluppo di competenze trasversali. Il dirigente scolastico ha spiegato che l’obiettivo è ridurre la dipendenza digitale e migliorare le prospettive degli studenti nel mondo del lavoro.

Trasformare la scuola in un campus per arginare la dipendenza dagli smartphone e dai social e prevenire le gravi ricadute sui futuri inserimenti inserimenti lavorativi degli studenti. Succede in un istituto di Dalmine in provincia di Bergamo. La dipendenza dallo smartphone e dai social ha creato gravi problemi a un’intera generazione di studenti e di futuri lavoratori. Il disagio non coinvolge solo la socializzazione e il livello di attenzione e quindi gli apprendimenti, ma interferisce in maniera preoccupante anche sulla futura condizione di lavoratori dipendenti. Pare che molti giovani lavoratori nel settore dell’informatica e non solo, a... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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