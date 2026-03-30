È morto Lucio Fabbrocini, noto imprenditore coinvolto sia nel settore politico che in quello calcistico. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli aggiuntivi. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano e tra le comunità interessate alle sue attività. La morte è avvenuta in modo improvviso, senza ulteriori chiarimenti sui motivi o le circostanze.

Grave lutto nel mondo della politica e del calcio. Si è spento il noto imprenditore Lucio Fabbrocini. Fabbrocini è stato sindaco di Terzigno dal 1970 al 1975 e fondatore e presidente del Terzigno calcio. Tanti i messaggi di ricordo apparsi sui social in queste ore, dopo la notizia della scomparsa. Tra questi quello dell'attuale sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri: “La morte non cancella la storia. Sindaco dal 1970 al 1975. Fondatore e presidente del grande Terzigno. Chi ama non dimentica il bene che la comunità ha ricevuto in quegli anni. Buon viaggio Lucio Fabbrocini. A Dio amico mio”. Anche il Terzigno calcio ha voluto ricordare la figura di Fabbrocini: “Il calcio a Terzigno ha un nome e un cognome: Lucio Fabbrocini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Discussioni sull' argomento Lutto nel mondo della politica e del calcio: addio a Lucio Fabbrocini; Terzigno dice addio a Lucio Fabbrocini, fu sindaco della città negli anni ’70; Morto Lucio Fabbrocini, addio all' imprenditore ed ex sindaco di Terzigno.

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