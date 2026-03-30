Lutto nel Modena | muore nipote del presidente

Nella città di Modena si è verificato un tragico evento che ha colpito la famiglia del presidente del club. Nina Rivetti, di appena 10 anni, è deceduta improvvisamente. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti, mentre le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause della morte. La famiglia è sotto choc per questa perdita improvvisa.

Di fronte a certi accadimenti è impossibile trovare le parole: a soli 10 anni è morta Nina Rivetti, la nipote del patron del Modena F.C., Carlo Rivetti, e figlia del vicepresidente Silvio. La notizia è stata data dalla società con un comunicato sul proprio sito web e successivamente pubblicata sui canali social. Il comunicato del Modena. “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lutto nel Modena: muore nipote del presidente Articoli correlati Lutto nel Modena: muore a 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidenteDi fronte a certi accadimenti è impossibile trovare le parole: a soli 10 anni è morta Nina Rivetti, la nipote del patron del Modena F. Lutto nel Modena Calcio: addio alla nipote di 10 anni del vicepresidente Rivetti. Il comunicatoLewandowski Juventus, spiraglio inatteso: il rinnovo col Barcellona rischia di complicarsi. Una selezione di notizie su Lutto nel Modena muore nipote del... Temi più discussi: Morto in moto a 16 anni. Due paesi in lutto per Gianni. Fiori sul luogo dello schianto; Morta a 10 anni Nina Rivetti, nipote del fondatore di Stone Island; Terricciola, muore a 71 anni storica maestra ed ex assessora; Lutto nel mondo della danza, muore a 44 anni il maestro Antonino Messina. MODENA CALCIO IN LUTTO: MUORE LA PICCOLA NINA, NIPOTE DI CARLO RIVETTIGravissimo lutto nel Modena FC. Ad appena 10 anni si è spenta la piccola Nina, figlia di Silvio Rivetti, Vicepresidente del Modena FC e amatissima nipote del patron Carlo. In segno di lutto, tutti gli ... tvqui.it Modena in lutto: è morta a 10 anni Nina, la nipote del presidente Carlo RivettiT?Cu0015?dA?u0002uy?L?1Y)Ru0001Bu0010Fu0005u0015?K]u000b@u0006u0010A0iw??% ??Qe?u000b??J?: [?Z??T8?au0012?$?L??-eBQ&VRQ?u0010 ? (??D??u0004M?u0012u0005?f?$?BBu001a???-eA!u0013??!?? ? V#=T??2l%u0016 ... tuttosport.com Bergamo in lutto per i funerali di Franco Tentorio Tutte le immagini dell'ultimo saluto all'ex sindaco: https://bgnews2.short.gy/funerali-tentorio Foto di Huiala #bergamo #bergamonews #lutto #tentorio #cronaca - facebook.com facebook Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito la famiglia Rivetti e il Modena FC. A Silvio e a Carlo Rivetti, alla famiglia e al club vanno le più sentite condoglianze in questo momento di enorme dolore per la scomparsa della pi x.com