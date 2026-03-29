Lutto nel Modena Calcio | addio alla nipote di 10 anni del vicepresidente Rivetti Il comunicato
Il Modena Calcio ha annunciato la scomparsa di una bambina di 10 anni, nipote del vicepresidente Silvio Rivetti. La notizia ha provocato grande dolore tra i membri del club e i tifosi. La famiglia Rivetti si trova ad affrontare un momento difficile dopo la perdita della giovane. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere il cordoglio.
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