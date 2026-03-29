Il Modena Calcio ha annunciato la scomparsa di una bambina di 10 anni, nipote del vicepresidente Silvio Rivetti. La notizia ha provocato grande dolore tra i membri del club e i tifosi. La famiglia Rivetti si trova ad affrontare un momento difficile dopo la perdita della giovane. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere il cordoglio.

Lewandowski Juventus, spiraglio inatteso: il rinnovo col Barcellona rischia di complicarsi. Il motivo Calciomercato Lazio, interesse per Tresoldi ma la concorrenza si allarga: un’altra pretendente entra in scena. Le ultime Calciomercato Inter, rivoluzione ormai alle porte: anche il futuro di Barella è in discussione. Tutti i dettagli Calciomercato Inter, rivoluzione ormai alle porte: anche il futuro di Barella è in discussione. Tutti i dettagli Prandelli sorprende: «Vlahovic quando sono arrivato era un problema per tutti. Sembrava destinato ad andare a Pisa» Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lutto nel Modena Calcio: addio alla nipote di 10 anni del vicepresidente Rivetti. Il comunicato

Articoli correlati

Una tragica notizia sconvolge il Modena calcio: è morta la piccola Nina, 10 anni, nipote del presidente Carlo RivettiModena, 29 marzo 2026 – Una triste e tragica notizia ha colpito l’intero mondo del Modena calcio.

Modena sotto shock: è morta a 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente CarloTerribile lutto per il Modena: a soli 10 anni è scomparsa Nina Rivetti, nipote del presidente del club Carlo Rivetti e figlia del vicepresidente...

Altri aggiornamenti su Modena Calcio

Temi più discussi: A Daniel Tonoli il premio Gianni Di Marzio; Scheda squadra Modena; Dieta varia e attività fisica per vivere in salute; Serie B, deciso il giorno per recuperare Catanzaro-Modena.

Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti‘Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, vicepres ... lapressa.it

Modena in lutto: è morta a 10 anni Nina, la nipote del presidente Carlo RivettiT?Cu0015?dA?u0002uy?L?1Y)Ru0001Bu0010Fu0005u0015?K]u000b@u0006u0010A0iw??% ??Qe?u000b??J?: [?Z??T8?au0012?$?L??-eBQ&VRQ?u0010 ? (??D??u0004M?u0012u0005?f?$?BBu001a???-eA!u0013??!?? ? V#=T??2l%u0016 ... tuttosport.com

Modena calcio in lutto, morta a 10 anni la nipote del patron Carlo Rivetti (Stone Island): cancellati tutti gli eventi pubblici x.com

CORREGGESE CALCIO 1948 - CITTADELLA VIS MODENA Juniores Nazionale Sabato 28 Marzo 2026 Fischio di inizio ore 15:30 Campo "Borelli" - Correggio (RE) #noisiamoilcitta - facebook.com facebook