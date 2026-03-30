Una tragedia ha colpito il mondo del calcio: una bambina di 10 anni, nipote del presidente della squadra, è deceduta. La notizia ha suscitato grande dolore tra i familiari e l’ambiente sportivo. Al momento sono sconosciute le cause del decesso e non sono stati rilasciati commenti ufficiali. La famiglia sta ricevendo supporto e si attendono eventuali dettagli nelle prossime ore.

Di fronte a certi accadimenti è impossibile trovare le parole: a soli 10 anni è morta Nina Rivetti, la nipote del patron del Modena F.C., Carlo Rivetti, e figlia del vicepresidente Silvio. La notizia è stata data dalla società con un comunicato sul proprio sito web e successivamente pubblicata sui canali social. Il comunicato del Modena. “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lutto nel Modena: muore a 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente

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Una raccolta di contenuti su Nina Rivetti

Temi più discussi: Modena calcio in lutto: morta a 10 anni Nina Rivetti, nipote del patron Carlo e figlia del vicepresidente Silvio; Modena in lutto per la morte della piccola Nina Rivetti, la figlia del vicepresidente aveva solo 10 anni; Una tragica notizia sconvolge il Modena calcio: è morta la piccola Nina, 10 anni, nipote del presidente Carlo Rivetti; Nina Rivetti, morta a 10 anni la nipote di Carlo Rivetti, patron del Modena Calcio e fondatore di Stone Island.

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A soli 10 anni è scomparsa la piccola Nina Rivetti, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena, e di Carlo patron del club. Una tragedia che ha colpito il mondo del calcio che si è stretto a cordoglio verso la famiglia. Il Modena ha subito annullato tutti gli impegni i - facebook.com facebook

Un grave lutto ha colpito il Modena Calcio. E’ scomparsa a soli 10 anni Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio e nipote del patron del Modena, Carlo Rivetti. A dare la notizia è stata la stessa società sportiva tramite il sito ufficiale. "Con il cuore spezzato c x.com